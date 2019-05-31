Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году на два дня

Новогодние каникулы в начале 2019 года вместо уже привычных 10 дней продлятся всего 8, передает «Российская газета» со ссылкой на проект постановлния правительства.

Выходными будут дни с 1 по 8 января. В 2018 и 2019 году новогодние праздничные дни увеличивались за счет 30 и 31 декабря, которые выпадали на выходные дни. В этот раз 30-31 декабря выпадает на рабочие дни. Выходные 4-5 января, выпадающие на субботу и воскресенье, будут перенесены на понедельник и вторник 4-5 мая.

В честь Дня защитника Отечества планируется, что россияне будут отдыхать с 22 по 24 февраля, в честь Международного женского дня – 7-9 марта. Выходные праздника Весны и Труда выпадут на 1-5 мая, Дня Победы – 9-11 мая, Дня России – 12-14 июня и Дня народного единства – 4 ноября.