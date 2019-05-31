Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:03

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году на два дня

фото ЗакС политика Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году на два дня

Новогодние каникулы в начале 2019 года вместо уже привычных 10 дней продлятся всего 8, передает «Российская газета» со ссылкой на проект постановлния правительства.

Выходными будут дни с 1 по 8 января. В 2018 и 2019 году новогодние праздничные дни увеличивались за счет 30 и 31 декабря, которые выпадали на выходные дни. В этот раз 30-31 декабря выпадает на рабочие дни. Выходные 4-5 января, выпадающие на субботу и воскресенье, будут перенесены на понедельник и вторник 4-5 мая.

В честь Дня защитника Отечества планируется, что россияне будут отдыхать с 22 по 24 февраля, в честь Международного женского дня – 7-9 марта. Выходные праздника Весны и Труда выпадут на 1-5 мая, Дня Победы – 9-11 мая, Дня России – 12-14 июня и Дня народного единства – 4 ноября.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:52    
У детей отбирают время, которое родители могут провести вместе с ними. Известно, что именно новогодние праздники - самые домашние и семейные.

13:42    
Хватит отдыхать-дурака валять, пора россиянам начинать работать!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
14:11 В популяризацию русского языка собираются вложить более 7 млрд рублей

13:50 «Муниципальный фильтр» на предстоящих выборах в Петербурге останется на уровне 10%

13:42 Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Петербурга как самовыдвиженец   7

13:26 Экоактивисты обнаружили разрастающуюся свалку вдоль путепровода "Нева" на Народной

13:25 Обвиненного в терроризме курсанта Можайки отправили на принудительное лечение

13:03 Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году на два дня   2

12:52 Горизбирком начнет регистрировать кандидатов в губернаторы 1 июня

12:47 Путин подписал указ о присвоении "вторых" имён аэропортам России   1

12:31 Сквер у Театра драмы в Екатеринбурге включат в опрос о месте строительства храма

12:20 "Левада-центр": 40% россиян уверены, что страна идет неверным курсом   5

12:04 Литвиненко в четвертый раз стал лидером по доходам среди ректоров вузов России

11:54 "Коммунисты России" 1 июня официально выдвинут Машковцева в губернаторы Петербурга

11:46 Амосов: Моя социология не хуже, чем у Зеленского на старте его кампании   3

11:42 Патриарх Кирилл, Беглов и Макаров участвуют в богослужении в Воскресенском соборе   2

11:29 Минюст собирается ликвидировать три неактивные партии

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.