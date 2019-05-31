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13:25

Обвиненного в терроризме курсанта Можайки отправили на принудительное лечение

фото ЗакС политика Обвиненного в терроризме курсанта Можайки отправили на принудительное лечение

Московский окружной военный суд отправил курсанта военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова на принудительное лечение, признав виновным в подготовке теракта, передает «МБХ медиа».

Осипов признан невменяемым и не подлежит уголовной ответственности. Суд признал, что Осипов хотел «самоутвердиться в роли массового убийцы» и подготовил план поджога и массового убийства академии. Судья отметил, что повторная психиатрическая экспертиза показала у Осипова шизофреническое расстройство, выраженный «синдром степного волка».

Сторона защиты настаивала на том, что доказательства обвинения сфальсифицированы, и Осипова нужно полностью оправдать. Экспертиза на стадии предварительного следствия показала, что курсант здоров. Адвокат Виталий Черкасов отметил, что в материалах дела нет доказательств, что Осипов реально искал предметы с намерением якобы совершить теракт. Однокурсники, привлеченные к делу свидетелями, в суде не подтвердили версию следствия, что Осипов вербовал их или склонян к теракту.

Осипов Осипов был арестован в 2017 году. Его заподозрили в намерении захватить казарму и устроить массовый расстрел курсантов после того, как нашли у него лист со схемой захвата. Осипов утверждал, что хотел лишь найти слабые места академии при ее защите. Также у него на телефоне нашли скаченную книгу со способами изготовления бомб и взрывчатых веществ, внесенную в список экстремистских материалов.

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