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13:26

Экоактивисты обнаружили разрастающуюся свалку вдоль путепровода "Нева" на Народной

фото ЗакС политика Экоактивисты обнаружили разрастающуюся свалку вдоль путепровода "Нева" на Народной

Неустановленные личности организовали несанкционированную свалку вдоль обеих сторон путепровода "Нева" на Народной улице. Схрон бытовых отходов и строительного мусора обнаружили активисты экологического движения "Зеленый фронт".

На обозначенной территории, около дома №52, к. 2, по Народной улице, ранее уже была ликвидирована одна крупная свалка. Неоднократно на участке случались пожары. 

"Эта территория и дальше будет заваливаться мусором частниками, желающими сэкономить на законном размещении отходов, пока здесь не появится контроль за земельными участками. Либо доступ туда надо ограничивать, либо использовать камеры и патрулирование территории", - уверен председатель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов. 

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