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13:50

«Муниципальный фильтр» на предстоящих выборах в Петербурге останется на уровне 10%

фото ЗакС политика «Муниципальный фильтр» на предстоящих выборах в Петербурге останется на уровне 10%

«Муниципальный фильтр» на выборах 2019 года в Петербурге остается на уровне в 10%. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказал член Горизбиркома Олег Зацепа, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Зацепа напомнил, что никакие изменения законодательства после 31 мая не повлияют на порог «муниципального фильтра».

- Нужно помнить о том, что у нас законодательство о выборах замораживается в своем состоянии на день начала избирательной кампании, то есть на сегодня. То есть, если даже теоретически будут какие-то законодательные изменения уже в период кампании в будущем, то они будут распространяться только на следующие избирательные кампании, - сообщил член ГИКа.

По его словам, сейчас в Петербурге планка установлена на 10%. От этой цифры избирательная комиссия и будет отталкиваться.

Напомним, большинство муниципальных депутатов в Петербурге являются членами «Единой России» - участие кандидатов в выборах губернатора контролируется партией власти. Ранее о необходимости снизить «муниципальный фильтр» неоднократно говорила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. В Законодательное собрание ЛДПР внесла законопроект о снижении планки «мунфильтра», но его не приняли до 31 мая.

София Саттарова

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