Руководителя "Театра. На Вынос" задержали за плакат "Против системы Станиславского"

Полицейские задержали на Красной площади в Москве руководителя проекта «Театр. На Вынос» Алексея Ершова, стоявшего в пикете с плакатом «Против системы Станиславского», передает «Медиазона» со ссылкой на участника группы Pussy Riot Петра Верзилова.

По словам Верзилова, Ершев стоял с плакатом на Красной площади в рамках театральной лаборатории «Смещение» в Театре на Таганке. Вместе с руководителем театра задержана оператор Анна Малифицкая. Обоих доставили в отдел полиции.

С таким же плакатом в заповеднике Лосиный Остров стояла участница Pussy Riot Вероника Никульшина. «Отказываясь от системы сегодня, ты отказываешься от существования в предлагаемых обстоятельствах завтра (и может, даже, спасаешь одного лося)», - заявили акционисты.

В конце апреля Никульшину, Ершова и Максима Карнаухова задержали, когда они направлялись на церемонию вручения премии «Золотая маска» в Большом театре. Участники «Театра. На Вынос» были номинантами на премию, но их продержали в отделе полиции, отпустив только после окончания церемонии.