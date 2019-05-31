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14:37

Многодетные семьи будут меньше платить за вывоз мусора

фото ЗакС политика Многодетные семьи будут меньше платить за вывоз мусора

Комитет по законодательству в петербургском парламенте 31 мая одобрил инициативу депутатов "Единой России" о предоставлении льгот многодетным семьям по оплате за вывоз твердых коммунальных отходов. 

Проекту, авторами которого являются Денис Четырбок, Мария Щербакова и Роман Коваль, предстоит еще пройти рассмотрение Законодательного собрания. Согласно тексту документа,  ежемесячная компенсация за вывоз мусора составит 30% для семей с тремя детьми, 40% — для семей с количеством детей от четырех до семи, 50% — для родителей, воспитывающих восемь и более детей.

По данным Четырбока, в Петербурге получателями этих льгот станут 43 тысячи семей.

В случае принятия проекта в ЗакСе льготы начнут действовать с 1 января 2020 года. 

Напомним, с 1 января 2019 года на территории РФ вступил в силу новый закон об обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В подавляющем большинстве субъектов Федерации были выбраны операторы, которые будут осуществлять вывоз мусора, и подняты соответствующие тарифы. В декабре 2018 года петербургское правительство ввело мораторий на запуск единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на один год.



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