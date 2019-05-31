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14:45

Столичные полицейские выносят письменные "предупреждения" участникам митингов

фото ЗакС политика Столичные полицейские выносят письменные "предупреждения" участникам митингов

Корреспондента издания "Открытые медиа" Елену Малаховскую крайне удивил визит местного участкового, принесшего ей документ, обозначенный им как "предостережение о недопустимости антиобщественного поведения". Между тем, на данный момент у полиции на законодательном уровне такого права нет, законопроект лишь обсуждается в стенах Госдумы.

Правоохранитель не смог объяснить Малаховской, на каком основании был изготовлен врученный ей документ, сославшись лишь на наличие некоего протокола об административном правонарушении. Однако суть правонарушения участковый аналогично обозначить не сумел, заявив журналистке следующее: "Было министерское указание ставить на профилактический учёт лиц, задержанных на массовых мероприятиях. Согласно ему, раз в квартал вас надо проверять, чтобы вы больше ничего не нарушали".

"Открытым медиа" удалось выяснить, что за документ может скрываться под "министерским указанием". По данным анонимного источника в полиции, это - приказ МВД от 31 декабря 2012 года, разъясняющий обязанности участковых. В частности, там приводятся некоторые профилактические меры, которые они должны применять по отношению к нарушителям.

Например, там говорится, что на учет в полиции необходимо ставить граждан асоциального поведения, а именно - бывших заключенных, участников экстремистских сообществ; лиц, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, а также домашних дебоширов. Действительно, в приказе есть ли лица, задержанные на массовом мероприятии, однако с пометкой - "нарушавшие общественную безопасность". Ни по одному из обозначенных пунктов Малаховская не привлекалась. Несмотря на данное обстоятельство, на профучет её всё же поставили.

Полиция не имеет законодательного права выносить какие-либо "предостережения", уточнил в беседе с изданием депутат Госдумы Александр Хинштейн - один из соавторов проекта закона, наделяющего правоохранителей соответствующим правом.

"Есть закон о профилактике преступлений и правонарушений, в нём прописано, что предостережение могут выносить, в том числе, и органы МВД. Однако в законе о полиции такие полномочия не прописаны. Полицейский может что угодно написать, хоть письмо счастья. Но юридической силы этот документ не имеет", - констатировал он.

Между тем, сообщил в беседе с "Открытыми медиа" неназванный офицер МВД, на практике такие "предостережения" всё же выносятся. Поэтому в случае, если человек, стоящий на профучете, попадет по какой-либо причине в суд, то будет наказан "без поблажек" - по всей строгости закона.

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