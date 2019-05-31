ГИК проведет семинары для избиркомов в конце июня

Санкт-Петербургская избирательная комиссия планирует 25 июня провести семинары для глав и секретарей участковых избиркомов. Согласно документам закупки, на мероприятие могут потратить 550 тысяч рублей.

Главной целью мероприятия, как указано в документации, является обеспечение профессиональной подготовки лиц, которые будут отвечать за проведение губернаторских и муниципальных выборов на участках. Для проведения семинаров ищут помещение на 4000 человек, где можно свободно разместить оборудование для имитации помещения для голосования.

Председателей и замов будут инструктировать три академических часа, секретарей - полтора часа. За это время сотрудникам объяснят, как они должны вести себя во время голосования, и расскажут об особенностях подведения итогов выборов.

Напомним, на днях Горизбирком объявил закупку на аренду автотранспорта с водителем на период избирательной кампании. Возить членов ГИК будут по будням, выходным и в ночь выборов.