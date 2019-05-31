Чиновницу из Югры лишили премии за совет жителям поднять "пятую точку"

Сотрудницу администрации Сургутского района Югры Любовь Иванцову лишили премии за совет жителям уезжать или поднять «пятые точки» и сделать что-то самим, передает РИА «Новости».

Ставший причиной дисциплинарного взыскания комментарий Иванцова оставила во «ВКонтакте» в группе «Глава в районе», посвященный работе мэрии. В записи сообщалось о временном закрытии единственной переправы, которая связывает поселки Лямина и Сытомино с другими пунктами, и Иванцова отреагировала на жалобы жителей, предложив им «езжать в другие поселки» и поднять «свою пятую точку» и сделать что-то самим.

Глава района Андрей Трубецкой сообщил, что комиссия по этике проводит проверку. За нарушение требований к служебному поведению Иванцовой сделали замечание, что привело к лишению чиновницы всех премиальных выплат, отметили в районной администрации.

Иванцова извинилась за свой резкий диалог с жителями поселков в Facebook, сказав, что это для нее – большой урок. Она пояснила, что свою роль сыграла обида, поскольку специалисты много работали над тем, чтобы обеспечить безопасность в период ледохода.