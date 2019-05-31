В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Сотрудникам Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области на днях пришлось воочию столкнуться с потусторонним миром, доставая злостного неплательщика алиментов из свежевырытой им же самим могилы, делится пресс-служба регионального ведомства.

Мужчина предпринял попытку притвориться мертвым с тем, чтобы его не обнаружили, однако в борьбе с силами ФССП был вынужден потерпеть фиаско.

Как рассказали астраханские приставы, местный житель долгое время уклонялся от оплаты алиментов, не являлся по повестке на приём в отделение службы и не обитал по месту прописки. В итоге он задолжал своему ребенку свыше 200 тысяч рублей, в связи с чем его объявили в исполнительный розыск.

"В ходе разыскных мероприятий получена информация, что мужчина работает на одном из городских кладбищ копателем могил. Для проверки данных судебный пристав, осуществляющий розыск, выехал по месту работы должника. Администратор кладбища пояснил, что в настоящий момент работник непосредственно трудится копает могилу. Должник, увидев издалека судебного пристава, недолго думая лег в разрытую могилу и закрыл глаза. Но, после того, как его назвали по имени и отчеству, вернулся к жизни", - поделились деталями "реинкарнации" в ФССП.

Астраханца не единожды привлекали за неуплату алиментов, поэтому на данный момент, по всей вероятности, на него заведут уголовное дело, максимальная "санкция" по которому составляет до года в исправительной колонии (ст. 157 УК РФ).