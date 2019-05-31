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17:25

В Петербурге двух членов профсоюза Навального задержали во время инспекции детсада

фото ЗакС политика В Петербурге двух членов профсоюза Навального задержали во время инспекции детсада

Председателя профсоюза «Альянс учителей» Даниила Кена и работавшего с ним оператора Александра Гонзуревского 31 мая задержали во время проверки детского сада №5, сообщил ЗАКС.Ру сотрудник петербургского штаба Алексея Навального Александр Шуршев.

- Они занимались профсоюзной инспекцией, которая предусмотрена федеральным законом о профсоюзной деятельности. Руководству детского сада эта инспекция не очень понравилась. Видимо, они не привыкли к такому вниманию, поэтому такая реакция, - объяснил Шуршев.

Ранее профсоюз «Альянс учителей» снимал видеосюжеты о детском саде №5. В них Кен рассказывал о низких зарплатах воспитателей и завышении цен при закупках продуктов питания для дошкольного учреждения.

Судя по опубликованным штабом Навального видеозаписям, Кена заковали в наручники люди в форме с нашивками Росгвардии.

- Может быть это вневедомственная охрана, - предположил Шуршев. – Их вызвали сотрудники детского сада. Изначально их там не было.

Профсоюзного лидера обвинили в том, что он избил методиста детсада. При этом соратники Кена заявили, что его самого били дубинками при задержании. Гонзуревского задержали, так как у него не было при себе петербургской регистрации.

Активистов увезли в 19 отдел полиции.

Напомним, независимый профсоюз «Альянс учителей» был создан по инициативе сторонников Навального. Его цель – отстаивание прав работников образования и выполнение «майских указов» Владимира Путина.  



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