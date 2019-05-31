Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

18:12

Росгвардия нуждается в "Нежности": ведомство потратит на наручники почти 2 млн рублей

фото ЗакС политика Росгвардия нуждается в "Нежности": ведомство потратит на наручники почти 2 млн рублей

Подведомственная генералу Виктору Золотову Росгвардия собирается потратить 1,9 млн рублей на приобретение двух тысяч пар наручников "Нежность". На соответствующий тендер, размещенный на портале государственных закупок, обратило внимание издание "МБХ медиа".

Согласно пояснительной документации, сопутствующей конкурсу, ведомство желает купить изделия под названием "Браслеты оперативные специальные" (БОС). На сайте "НИИ Специальных материалов" (ЗАО "НПО СМ"), являющегося изготовителем наручников, указано их весьма специфическое торговое наименование - браслеты "Нежность".

В начале декабря 2018 года в аналогичных браслетах в количестве ста тысяч пар нуждалось и МВД, готовое отдать за них 26 млн рублей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
18:15 Петербург потратит на выборы губернатора 608,6 млн рублей   1

18:12 Росгвардия нуждается в "Нежности": ведомство потратит на наручники почти 2 млн рублей

17:51 Удальцов: "Звериная" "Единая Россия" и её лидеры сознательно держат людей на грани выживания

17:30 Шишкина не будет участвовать в выборах губернатора Петербурга

17:25 В Петербурге двух членов профсоюза Навального задержали во время инспекции детсада

17:20 "Во избежание поляризации настроений" Пулково временно избежал присвоения имени Достоевского   1

16:43 В губернаторы без «какой-либо партии»   1

16:41 В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

16:29 Чиновницу из Югры лишили премии за совет жителям поднять "пятую точку"   1

16:17 Депутат-противник чеснока предлагает делить пиво на "живое" и "мертвое"   1

16:12 Самовыдвиженцам на выборах губернатора необходимо собрать 76 369 подписей избирателей   1

15:54 СМИ: Предприниматель из Петербурга стал новым фигурантом дела "Седьмой студии"

15:35 Депутат Васильев увидел в решении Беглова идти самовыдвиженцем просчеты политтехнологов   6

15:21 Глава ВЦИОМ: Результаты нового опроса о доверии россиян Путину сенсационные   10

15:18 ГИК проведет семинары для избиркомов в конце июня

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.