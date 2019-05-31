Росгвардия нуждается в "Нежности": ведомство потратит на наручники почти 2 млн рублей Подведомственная генералу Виктору Золотову Росгвардия собирается потратить 1,9 млн рублей на приобретение двух тысяч пар наручников "Нежность". На соответствующий тендер, размещенный на портале государственных закупок, обратило внимание издание "МБХ медиа". Согласно пояснительной документации, сопутствующей конкурсу, ведомство желает купить изделия под названием "Браслеты оперативные специальные" (БОС). На сайте "НИИ Специальных материалов" (ЗАО "НПО СМ"), являющегося изготовителем наручников, указано их весьма специфическое торговое наименование - браслеты "Нежность". В начале декабря 2018 года в аналогичных браслетах в количестве ста тысяч пар нуждалось и МВД, готовое отдать за них 26 млн рублей. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен