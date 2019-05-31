Noize MC обратился в прокуратуру из-за избиения правоохранителями зрителей хип-хоп фестиваля

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) обратился в прокуратуру с требованием проверить действия сотрудников полиции и Росгвардии на фестивале Hip-Hop Mayday в Москве, сообщает Telegram-канал «Правозащита Открытки».

Noize MC просит прокуратуру выяснить, по каким причинам правоохранители ограничили проход на бесплатный городской фестиваль. Он также просит провести разъяснительную работу с сотрудниками органов и напомнить им о недопустимости превышения должностных полномочий.

На фестивале Hip-Hop Mayday 1 мая на стадионе «Лужники» произошла стычка правоохранителей и зрителей. Правоохранители перекрыли доступ на фестиваль, кто-то из зрителей бросил камни, из-за чего росгвардейцы стали избивать собравшихся без разбора. 18 человек были госпитализированы с тяжелыми травмами. В Росгвардии, комментируя ситуацию, избиение людей сочли реакцией, адекватной ситуации.