Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

19:59

Счетная палата: Пенсионеры могут позволить себе траты в среднем на 200 рублей в день

фото ЗакС политика Счетная палата: Пенсионеры могут позволить себе траты в среднем на 200 рублей в день

Российские пенсионеры при средней пенсии в 14 тысяч рублей с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства могут тратить на себя не более 200 рублей в день, передает РИА «Новости» со ссылкой на аудитора Счетной палаты Светлану Орлову.

По подсчетам Орловой, если взять среднюю зарплату в 14 тысяч рублей, вычесть из нее оплату ЖКХ (в среднем 5 тысяч), расходы на важные лекарства (2 тысячи), предметы гигиены (1 тысяча), то выходит, что на питание остается только 6 тысяч рублей – если не тратиться на одежду и обувь. «Или 200 рублей в день», - подытожила аудитор.

Решать эту проблему можно только в контексте общих демографических проблем в России, поэтому федеральная программа поддержки старшего поколения входит в число пяти основных программ нацпроекта «Демография», отметила Орлова.

Размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взымаются с зарплат граждан и поступают в ПФР, напомнила аудитор. Средняя зарплата в отдельных регионах – 20 – 25 тысяч рублей, к тому же число граждан в трудоспособном возрасте уменьшается, а в нетрудоспособном – растет, пояснила Орлова. По ее словам, повышение возраста выхода на пенсию «немного нивелирует ситуацию, но до конца проблему уровня жизни пенсионеров не решает».

«Мир стареет, и это не только проблема России, а проблема всех развитых стран. И мы прекрасно понимаем, что не сможем быстро эту проблему разрешить – для этого нужны все перечисленные в нацпроекте комплексные меры и нужно время», - заключила Орлова.

Возраст выхода на пенсию в России в 2018 году был увеличен на 5 лет. Теперь женщины могут уйти на пенсию в 60 лет, а мужчины - в 65.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
20:54 Четыре российских НКО-иноагента получили президентские гранты

20:34 Смольный не согласовал пикеты на площади Ленина в защиту детей осужденных   1

19:59 Счетная палата: Пенсионеры могут позволить себе траты в среднем на 200 рублей в день

19:38 ЗакС и день выборов

19:21 Вавилина о своем возможном выдвижении в губернаторы: Ко мне обратились жители

19:17 Задержанным при инспекции детсада членам профсоюза Навального вменяют хулиганство   1

18:50 Шнуров уверен: нельзя "кастрировать" российское кино и не допускать появления в нём мата   2

18:45 Noize MC обратился в прокуратуру из-за избиения правоохранителями зрителей хип-хоп фестиваля

18:15 Петербург потратит на выборы губернатора 608,6 млн рублей   1

18:12 Росгвардия нуждается в "Нежности": ведомство потратит на наручники почти 2 млн рублей

17:51 Удальцов: "Звериная" "Единая Россия" и её лидеры сознательно держат людей на грани выживания

17:30 Шишкина не будет участвовать в выборах губернатора Петербурга   1

17:25 В Петербурге двух членов профсоюза Навального задержали во время инспекции детсада   1

17:20 "Во избежание поляризации настроений" Пулково временно избежал присвоения имени Достоевского   1

16:43 В губернаторы без «какой-либо партии»   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.