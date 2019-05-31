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20:54

Четыре российских НКО-иноагента получили президентские гранты

фото ЗакС политика Четыре российских НКО-иноагента получили президентские гранты

Четыре российских НКО, признанных иноагентами, получат президентские гранты по итогам первого в 2019 году конкурса, передает «Интерфакс» со ссылкой на первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

По словам Кириенко, в конкурсе нет критерия отбора по иноагентам. «Когда эксперты голосуют, они не имеют понятия, находятся ли НКО в реестре иноагентов. Четыре иноагента прошли, потому что у них хорошие социально ориентированные проекты», - пояснил он.

Всего гранты получат 1,6 тысяч НКО из 9 тысяч заявившихся, средний размер гранта – 2 млн рублей. Самый большой грант выделят фестивалю «Добрая волна» для талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья – 66 млн рублей. Самый маленький грант получит проект учительницы математики из Новосибирской области, которая предложила организовать танцы для детей на время каникал – 72,5 тысяч рублей.

Ранее генпрокурор Юрий Чайка призвал ужесточить закон об НКО. В частности, он предложил дополнить закон положениями, согласно которым к иноагентам будут причислять те НКО, которые финансируют российские юридические лица, если в числе их учредителей есть иностранцы.

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