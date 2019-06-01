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10:33

Горизбирком считает недопустимым формальный подход к приему документов от кандидатов

фото ЗакС политика Горизбирком считает недопустимым формальный подход к приему документов от кандидатов

Горизбирком считает недопустимым формальный подход к приему документов от кандидатов. Об этом 1 июня сообщил пресс-секретарь комиссии Григорий Марголин, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам Марголина, ГИК и рабочая группа по приему документов кандидатов могут работать в разное время. Положение рабочей группы пункт 3.5 позволяет кандидатам подавать документы в удобное для них время, уточнил пресс-секретарь.

"Соответственно, сегодня рабочая группа приступила к свой работе в 7 утра для того, чтобы подготовить документы, ещё раз проверить слаженность работы. И,  соответственно, когда кандидат пришёл, его обязаны принять", - пояснил Марголин.

Он добавил, что режим работы будет такой, какой нужен кандидату. Надо будет круглосуточно - рабочая группа будет работать круглосуточно, сообщил пресс-секретарь ГИК.

Напомним, первым документы на выдвижение в кандидаты на пост губернатора подал временный глава города Александр Беглов. Он сделал это до начала работы ГИКа.

София Саттарова



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