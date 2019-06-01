В Дзержинске прогремели взрывы тротила, есть пострадавшие

В городе Дзержинск Нижегородской области, на территории НИИ "Кристалл" произошло несколько взрывов. Как стало известно "Интерфаксу", все они имели место в цехе по производству тротила. Здание цеха в настоящий момент лежит в руинах.

По данным регионального правительства, на которые ссылаются "Ведомости", несмотря на оперативную эвакуацию всех находящихся в здании, от осколочных ранений успело пострадало не менее 19 человек. Площадь пожара, возникшего в результате взрывов, охватила 100 кв. метров территории.

Сообщается, что взрывная волна оказалась такой мощной, что у близлежащих магазинов, кафе и жилых домов вылетели окна.

UPD: Количество пострадавших выросло до 38 человек.