"Пиратская партия" провела агитационный перфоманс

Представители незарегистрированной "Пиратской партии России" устроили в городе "сложносочиненный" перфоманс, посвященный предстоящим муниципальным выборам, в которых они намерены участвовать, о чем сообщили ЗАКС.Ру.

Вначале они записали некое промо-видео, которое пока нигде не опубликовано, а затем ушли в "агитационный заплыв" по каналам. Закончилось мероприятие одиночным пикетом, в ходе которого "пираты" раздавали партийные листовки.

"Была поставлена задача донести до жителей города идеи прямой демократии, ценности независимости в интернете и привлечь внимание к политике власти в отношении свободы слова и тайны личной информации", - говорится в заявлении.

Несмотря на то, что достаточно дерзкая по нынешним временам акция принципиально не обговаривалась с городской администрацией, проблем с правоохранителями у ее организаторов не возникло.

Активисты намерены принять в муниципальных выборах самое деятельное участие - с целью "показать себя в качестве полноценных игроков на политической арене".

"Пиратская партия России" была основана в 2009 году. Основные принципы, воплощенные в лозунгах, звучат так: "Копируйте всё!" и "Качай права!".