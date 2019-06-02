Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник Бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Омского государственного университета. Экс-генпрокурор умер после продолжительной болезни. Прощание с ним состоится 4 июня на юридическом факультете ОмГУ. Казанник – государственный советник юстиции 1 класса, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук. В начале 1990-х был избран в Верховный совет СССР, но уступил свое место Борису Ельцину. Был генпрокурором России с октября 1993 года по апрель 1994-го. В 1996 – 2003 годах был заместителем губернатора Омской области Леонида Полежаева, затем преподавал на юрфаке ОмГУ. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен