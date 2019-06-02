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14:58

Пострадавшим при взрыве в Дзержинске выплатят по 150 тысяч рублей

фото ЗакС политика Пострадавшим при взрыве в Дзержинске выплатят по 150 тысяч рублей

Пострадавшие при взрыве на заводе «ГосНИИК Кристалл» получат компенсации по 150 тысяч рублей, сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

По 100 тысяч рублей будут выделены из бюджета области, еще по 50 тысяч – из бюджета Дзержинска. По словам Никитина, помощь выделят тем, кто попал в больницы.

Всего за помощью в медучреждения обратились 89 человек, из которых половина – сотрудники завода, остальные – местные жители. 16 человек госпитализированы.

Серия взрывов на заводе «Кристалл» прогремела 1 июня. Взрывной волной выбило окна близлежащих домов. Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

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