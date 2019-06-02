Впервые опубликованы советские оригиналы пакта Молотова - Риббентропа

Фонд «Историческая память» впервые опубликовал советские оригиналы Договора о ненападении Советским Союзом и Германией, сообщается на сайте фонда.

На сайте опубликованы сканы оригинала договора от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему. До этого историкам были доступны только сканы немецких оригиналов этих документов. Сканы советского оригинала предоставлены Историко-документальным департаментом МИД России и опубликованы в научном издании «Антигитлеровская коалиция 1939: формула провала».

Договор о ненападении между СССР и Германией, он же пакт Молотова – Риббентропа был подписан за неделю до начала Второй мировой войны. Секретный дополнительный протокол разграничивал сферы интересов в Восточной Европе на случай «территориально-политического переустройства».

Фото: Фонд «Историческая память»

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