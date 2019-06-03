В Чите разыскивают хулигана, оставившего на асфальте бранную заметку про Путина

Читинские правоохранители ищут автора оскорбительной заметки о человеке с аналогичной Владимиру Путину фамилией, оставленной на асфальте на площади Революции в центре города, делится "Чита.ру".

"Поступило заявление о нанесении надписи. Оно было зарегистрировано в установленном порядке. Сейчас принимаются меры по установлению лиц, которые оставили надпись", - уведомили представители УМВД по Забайкальскому краю.

По сведениям издания, заметка с фамилией, дополненная хэштегом, появилась на площади ночью 31 мая. На данный момент она упразднена.

В апреле новгородец Юрий Картыжев впервые в России получил штраф по новому закону об оскорблении власти за публикацию "ВКонтакте" заметки "Путин - сказочный *******" (грубо - болван). Фраза стала крылатой.

Закон о неуважении к органам власти, разработанный сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, Путин подписал в годовщину своего переизбрания, 18 марта. Максимальное наказание за подобную провинность в случае ее рецидива - 15 суток лишения свободы или штраф до 300 тысяч рублей.