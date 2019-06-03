Число пострадавших от взрыва в Дзержинске выросло до 116 человек

Жертвами взрыва на военном заводе в Дзержинске стали 116 человек, рассказали РИА "Новости" представители экстренных служб региона.

Уточняется, что среди пострадавших есть ребенок. В больницах до сих пор остаются 17 горожан, получивших травмы разных степеней тяжести.

Напомним, 1 июня в городе прогремели несколько взрывов в цехе по производству тротила. Взрывной волной уничтожило несколько зданий; окна выбиты в 309 домах.

По предварительным данным, детонация произошла вследствие нарушения технологического процесса. Следком возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин уведомил, что всем пострадавшим выплатят 150 тысяч рублей компенсации.