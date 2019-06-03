Россиянам напомнили об "укороченной" рабочей неделе

Грядущая рабочая неделя будет на один день короче: 12 июня в стране отмечается национальный праздник - День России, официально считающийся выходным днем, напомнили в Роструде.

В нынешнем году праздник выпадает на среду, в связи с чем в ведомстве рекомендовали работодателям сделать 11 июня сокращенным рабднем. В итоге всего в июне официально трудоустроенные граждане РФ будут трудиться 19 дней, а отдыхать - 11.

Ранее стало известно о том, что в ноябре россияне смогут отдохнуть сразу несколько дней подряд в честь Дня народного единства, отмечаемого 4 числа.