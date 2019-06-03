Матвиенко: Мне не делали никаких скидок на то, что я женщина

В России и в мире все больше женщин приходит к власти, и для этого есть все условия и поддержка государства, нужно только приложить усилия, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Аргументам и фактам».

По словам Матвиенко, она – не сторонник создания преференций, «оранжерейных условий» для женщин. По ее словам, все зависит от самих женщин – их способностей, трудолюбия, энергии, инициативы и силы воли. Матвиенко рассказала, что на любом посту за несколько десятилетий работы она «трудилась на равных с мужчинами», и ей «не делали никаких поблажек, скидок» на то, что она – женщина.

«Спрашивали по полной. В принятии решений, контроле над их реализацией не только от мужчины, но и женщины требуются твердость, решимость, а когда нужно — и жесткость. И я эти качества проявляла», - сказала Матвиенко.

Она пожелала женщинам действовать, добиваться и доказывать на практике «правомерность своих притязаний на успешное продвижение» по карьере. «Сейчас для этого есть все условия, государство вас поддерживает. Дело только за вами», - заключила спикер Совфеда.

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