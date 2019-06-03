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12:12

Замглавы ФСИН пообещал уволить "крыс", допустивших банкет зэков в орловской колонии

фото ЗакС политика Замглавы ФСИН пообещал уволить "крыс", допустивших банкет зэков в орловской колонии

Сотрудников исправительной колонии №2 в городе Ливны Орловской области, "закрывших глаза" на организованный заключенными банкет на Пасху, упразднят в должностях за предательство интересов службы, сообщил "Интерфаксу" замруководителя ФСИН Валерий Максименко.

"Предатели - они нигде не в цене. Ни среди тех, кто называет себя братвой, ни среди офицеров нашей службы. Предатель - он везде предатель. В любой среде, в любом коллективе. И имя им „крысы“, это диагноз, это болезнь. И лечится она хирургически", - уверен Максименко.

Примечательно, продолжил он, что на видеозаписи, распространившейся в интернете, на мероприятии в тюрьме не присутствует ни один охранник или надзиратель.

"То есть заключенные сами вышли, собрались, чуть ли не митинг провели, за столы праздничные сели. И это все мимо офицеров", - констатировал замглавы ФСИН.

В субботу на сайте "Орловских новостей" опубликовали видео о том, как арестанты местной ИК-2 гуляют "на широкую ногу" по случаю Пасхи. На кадрах зэки собираются на плацу вокруг богато накрытых по случаю столов и поздравляют друг друга словами "Христос воскресе!" и "Жизнь ворам!".

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15:56    
Люди светлый праздник праздновали. Чо, нельзя? Стол детский, фруктово-лимонадный, небольшой на такую ораву. Что за суета? У вас, во фсинах, людей убивают и вы не чешетесь, а тут демонстративную порку устроили.

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