Депутаты ЗакСа хотят провести в Петербурге эксперимент с дорожной разметкой

Законодательное собрание Петербурга намерено обратиться к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой провести в регионе эксперимент по нанесению специальной разметки за 5 метров до пешеходного перехода. Действующими правилами дорожного движение на этом расстоянии запрещена остановка транспортных средств.

Авторы инициативы, единороссы Денис Четырбок, Вера Сергеева и Константин Чебыкин, указали в пояснительной записке, что планируют таким образом снизить количество дорожно-транспортных происшествий в зоне пешеходных переходов.

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров, прокомментировав инициативу, отметил, что количество ДТП в России с каждым годом становится все меньше, но все равно на дорогах страны за год гибнет около 5000 человек.

«Зачастую же даже законопослушным автомобилистам бывает трудно определить границы пятиметровой зоны, и они, не имея умысла, создают помехи для обзора других водителей. Сами при этом получают штрафы, их машины эвакуируют на штрафстоянку. Нанесение специальной разметки поможет снизить количество ДТП, связанных с наездом на пешеходов, а добросовестным участникам движения избежать ошибок при парковке», - передала слова Макарова пресс-служба ЗакСа.

Напомним, очередное заседание петербургского парламента состоится в среду, 5 июня.

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