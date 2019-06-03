Роскомнадзор внес Tinder в реестр распространителей информации

Роскомнадзор внес приложение для знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации, передает «Роскомсвобода».

Это означает, что теперь, согласно российскому законодательству, Tinder обязан хранить переписку пользователей в течение полугода и по требованию спецслужб предоставлять ключи для расшифровки данных, в том числе – переписки, аудио-, видео- и других материалов пользователей.

Tinder в разделе о конфиденциальности предупреждает пользователей, что собирает личную информацию, дополнительные данные о характере и образе жизни, записывает разговоры с центром клиентской поддержки. Собранную информацию сервис использует «в целях обеспечения вашей безопасности и предоставления рекламы, которая может вас заинтересовать». При этом Tinder заявляет, что готов по требованию закона может раскрыть информацию, если это поможет выявлению или предупреждению преступности.