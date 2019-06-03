Счетная палата: Майские указы Путина по зарплатам врачам не выполняются в 50 регионах РФ

Аудиторы Счетной палаты опубликовали доклад о ходе выполнения майских указов Владимира Путина от 2012 года в части повышения уровня зарплат врачей: согласно документу, в 50 из 85 российских регионов поручение главы государства не выполняется, передает "Интерфакс".

Также Министерство здравоохранения не способствовало достижению целевых показателей по повышению продолжительности жизни, снижению смертности и удовлетворенности россиян качеством оказываемых медицинских услуг.

Помимо Минздрава проверка Счетной палаты коснулась и Роспотребнадзора, Росздравнадзора и Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Приорова. У всех перечисленных учреждений выявлены существенные нарушения в сфере госзаказа, а также аудиторы отметили низкий уровень исполнения расходов.

"Низкий процент освоения средств свидетельствует о системных недоработках при планировании расходов. Как следствие, возникают риски необоснованного отвлечения средств федерального бюджета и затягивания сроков сдачи объектов", - поделился на заседании коллегии Счетной палаты аудитор Михаил Мень.