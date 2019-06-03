В мае Петербург очистили от 15 тысяч тонн мусора

С момента, когда в Петербурге было положено начало весенней уборки города, с улиц было вывезено порядка 43 тысяч тонн мусора, причем 15 тысяч тонн - только за май, поделились сведениями в комитете по благоустройству.

На мытье улиц в последнем месяце весны ушло 135 тысяч кубометров воды, всего же с начала апреля потрачено более 430 тысяч кубометров. Специальная уборочная техника выезжала на 25 тысяч смен, дворники совокупно отработали 36 тысяч смен.

Уборка - как сухая, так и влажная - осуществляется ежедневно. Сегодня, 3 июня, город на Неве чистят от грязи и мусора 420 машин и почти тысяча человек. На время праздников устанавливается усиленный режим.