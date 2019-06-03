ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Посетителей ГУМа и Красной площади эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе, передает «Коммерсантъ».

В этот момент в универмаге проходила дискуссия представителей крупнейших издательств и книжных интернет-магазинов в рамках фестиваля «Красная площадь». Также не пускают людей на Красную площадь со стороны Никольской улицы, она работает только на выход.

По словам полицейских, на Красную площадь не пройти ни с одной стороны, книжная ярмарка также не работает, людей оттуда уводят. ТАСС со ссылкой на источник передает, что эвакуация проводится в рамках учений экстренных служб, и учения проводятся в штатном режиме.