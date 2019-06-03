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17:25

"Навальнисты" хотят провести в Екатеринбурге митинг за отставку губернатора Свердловской области

фото ЗакС политика "Навальнисты" хотят провести в Екатеринбурге митинг за отставку губернатора Свердловской области

Активисты екатеринбургского штаба политика Алексея Навального подали министерство общественной безопасности (МОБ) уведомление о намерении провести в городе митинг, главным требованием которого является отставка губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, передает "МБХ медиа".

"Заявили три тысячи участников. Уведомление подали только в МОБ, только они уполномочены", - уточнили "навальнисты". Акцию хотят провести 16 июня.

В начале июня штаб Навального в Екатеринбурге выпустил расследование, посвященное транспортным тратам Куйвашева. За два года чиновник совершил 45 поездок, в том числе - за рубеж. В смете расходов губернатора также указано, что будучи однажды в Париже он за два дня потратил свыше 1,8 млн рублей из бюджета. Причем только 300 тысяч рублей, сказано в ролике, ушли на "сувенирку".

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