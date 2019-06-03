Беглов поручит отремонтировать заброшенный Рыбацкий мост

Во время объезда территории, входящей в МО Рыбацкое, временный градоначальник Петербурга Александр Беглов пообещал присутствовавшим на мероприятии местным жителям, что обязательно даст поручение отремонтировать заброшенный Рыбацкий мост и прилегающий к нему Советский проспект, передает 78.ru.

Дело в том, что на выезде из города - узком двухполосном Советском проспекте, ежедневно утром и вечером петербуржцы вынуждены долгое время проводить, стоя в пробке.

Между тем в ближайшее время в районе Металлостроя будет введено в эксплуатацию ещё около миллиона квадратных метров жилья, что значительно усилит уже имеющийся транспортный коллапс. Именно поэтому в планах Смольного и предполагается капремонт и расширение как Советского, так и Рыбацкого проспектов.

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