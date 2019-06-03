В Красноярске школьников будут учить, как стать тюремщиками

В одной из красноярских школ учащиеся получат возможность поступить в профильный класс, учрежденный управлением Федеральной службы исполнения наказаний по региону, поделились в ведомстве.

Десятиклассники смогут постичь премудрости рабочего быта сотрудников ФСИН, а также комплексно изучить правовой аспект службы, получив по завершении обучения соответствующую специализацию.

Чтобы быть зачисленным в класс необходимо иметь положительные оценки по русскому языку, истории, обществознанию. Помимо прочего, старшеклассники должны предоставить документы, "подтверждающие достижения в спортивной, военно-патриотической и научно-исследовательской деятельности".

"Обучающиеся будут расширенно изучать отдельные предметы (история, общество, право) для дальнейшего поступления и обучения в образовательных организациях ФСИН России", - подытожили презентацию программы во ФСИН.