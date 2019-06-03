Тарифы ЖКХ в Петербурге вырастут на полпроцента вместо ожидаемых 4%

Коммунальные платежи в Петербурге с 1 июля увеличатся на 0,4% вместо ожидаемых 4-5%, заявил врио губернатора Алекcандр Беглов.

По его словам, это первый в современной истории России случай, когда город заставляет компании-монополисты экономить ресурсы и сокращать свои затраты вместо повышения тарифов.

Ранее Контрольно-счетная палата Петербурга нашла грубые нарушения в работе «Водоканала». Выяснилось, что предприятие несколько лет подряд закупало электроэнергию по цене, в среднем превышающую рыночную на 20%.

Также Беглов поручил вице-губернатору Максиму Шаскольскому заняться снижением минимального норматива потребления газа для петербуржцев. По словам врио губернатора, этот норматив завышен, и его нужно привести в соответствие с реальным потреблением.

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