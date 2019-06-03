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20:25

На "Коммерсант" завели дело о злоупотреблении свободой СМИ

фото ЗакС политика На "Коммерсант" завели дело о злоупотреблении свободой СМИ

В Москве мировой судебный участок № 389 зарегистрировал административное дело в отношении издательского дома «Коммерсантъ» о злоупотреблении свободой СМИ, обратило внимание РИА «Новости».

Издание хотят привлечь к административной ответственности за нарушение ч. 7 ст. 13.15 КоАП (использование СМИ для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну), следует из картотеки дел. По этой статье предусмотрен штраф от 400 тысяч до миллиона рублей.

Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин заявил, что он «понятия не имеет», с чем может быть связаны претензии к изданию. За какую именно публикацию и по чьей инициативе составлен протокол, в картотеке дел не указано.

Параллельно с этим НИИ «Масштаб», входящий в госкорпорацию «Ростех», подал к «Коммерсанту» иск о защите деловой репутации в Арбитражный суд Москвы, передает RNS. Претензии касаются статьи о хищениях при исполнении контракта с Минобороны. Истец требует опровергнуть изложенные в статье сведения, удалить ее с сайта «Коммерсанта», но не заявляет материальных требований.

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