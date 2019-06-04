ФСБ желает, чтобы "Яндекс" предоставил ключи дешифровки данных пльзователей

Федеральная служба безопасности (ФСБ) настаивает на том, чтобы сервис "Яндекс" предоставил ей ключи от шифрования данных своих пользователей, а именно - "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", поделились с РБК источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что ФСБ выдвинула данные требования несколько месяцев назад, однако всё это время компания прошение службы игнорировала, хотя, согласно закону, должна была ответить в течение 10 дней.

Сотрудник "Яндекса" поделился с РБК, что, как ему кажется, силовики чрезмерно широко трактуют положения "закона Яровой": в ФСБ желают получить доступ не только к письмам пользователей, но также отслеживать весь их трафик.

"Спецслужба требует от компании предоставить сессионные ключи, которые, по сути, дают доступ не только, например, к сообщениям в почте, но и позволяют анализировать весь трафик от пользователей к находящимся в реестре ОРИ сервисам «Яндекса»", - уточнил собеседник издания.

Сессионные ключи позволяют обеспечить доступ не только к данным пользователя, но также анализировать их интернет-запросы. Например, имея такой ключ, можно изучить историю скачиваний юзера.

В случае, если "Яндекс" откажется предоставить ключи для расшифровки данных пользователей, в отношении компании будет составлен протокол об административном правонарушении, после чего предупреждение вынесет Роскомнадзор. Если требование "финальной инстанции" аналогично будет проигнорировано, сервис заблокируют.

В свое время мессенджер Telegram отказался выполнить просьбу ФСБ, в результате чего был заблокирован на территории России, что не помешало, впрочем, жителям РФ и дальше пользоваться его услугами.