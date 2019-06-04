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Новости

11:37

"Левада-центр": У россиян растет желание участвовать в протестах

фото ЗакС политика "Левада-центр": У россиян растет желание участвовать в протестах

Четверть (27%) порошенных социологами "Левада-центра" россиян заявили о готовности выходить на протестные акции, призванные заявить о падении уровня жизни, извещают "Ведомости", ознакомившиеся с результатами опроса.

В свою очередь подавляющее большинство граждан РФ - 69% - в митингах участвовать не готовы. 24% не исключили, что когда-нибудь выйдут на улицы с политическими требованиями, однако 71% респондентов полагают, что сделают это маловероятно.

Примечательно, но 87% опрошенных в последние несколько месяцев не видели в своих городах никаких крупных манифестов. Между тем о борьбе екатеринбуржцев с застройкой сквера храмом знают 42% россиян, почти столько же (41%) - ничего не слышали, внимательно следят за событием 17%.

О протестах против свалки в Шиесе в Архангельской области известно немногим: 61% респондентов признались, что не понимают, о чем идет речь.

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12:25    
12:10, Поскольку олигархи нарушают взятые имм от имени государства социальные обязательства, в частности, у людей,проработавших по 35-40 лет отнимают (посредством своих ставленников в Госдуме) 5 лет от пенсии (с определенной вероятностью, последние в их жизни). О люди всю жизнь надеялись отдохнуть на пенсии. В результате, люди перестают верить в то, что и оставшиеся обязательства  олигархатом не станут нарушать и далее, будут работать по серому или по черному, возможно, лишая богатеев возможности дополнительно позолотить крышу дворцу или корпус яхте, и к нашему общему сожалению, осла[цензура]я и так доведенную, на мой взгляд, экономику.

12:10    
11:54. Материальное расслоение населения есть во всех капиталистических странах! К примеру, в США 50 миллионов(!!!!!!) граждан живут по карточкам на продукты и тд. Во Франции сотни тысяч бездомных живут под мостами в коробках от телевизоров и холодильников и тд. Надо было хорошо работать, платить всю жизнь налоги, чтобы иметь хорошую пенсию к старости...Вот сейчас по официальной статистике 27 миллионов(!!!!!!!!!!!!!!) россиян трудоспособного возраста не платят совершенно налоги, а потом выйдя на пенсию будут плакать как Вы, что пенсия-маленькая...

11:54    
Мне не хватает денег от пенсии и без полетов на курорты. Лекарства в аптеке дорогие. К врачам специалистам сложно попасть в бесплатной поликлинике, медицинские исследования сложно бесплатно провести, особенно работающим людям. С ужасом думаю о том, что ремонт в жилище делать нужно, а денег не хватает и, если не дай бог холодильник "полетит" или стиральная машина, то уж до каких полетов на дорогие курорты. Значит совсем маленькие пенсии у нас в РФ, если семьям с детьми хватает на дорогущие курорты как пишет предыдущий писака.

11:46    
Ситуация в России стабильная! Кто работает, тот ест!!! Денег у россиян полно, так как ежедневно тысячи самолётов везут миллионы россиян на самые дорогие курорты мира, раскупаются самые дорогие иномарки и тд. итп.

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