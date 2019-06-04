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11:51

Осужденный за взятку экс-генерал СК Никандров вышел из колонии

фото ЗакС политика Осужденный за взятку экс-генерал СК Никандров вышел из колонии

Бывший первый замглавы управления Следственного комитета Москвы Денис Никандров вышел на свободу из колонии, передает РИА «Новости».

По словам Никандрова, у него много планов, и он хочет пообщаться с прессой. Экс-следователь сообщил, что будет выбирать для интервью независимого журналиста.

Суд удовлетворил ходатайство Никандрова об условно-досрочном освобождении 24 мая. Бывший офицер СК был осужден в августе 2018 года на 5,5 лет колонии за получение взятки в особо крупном размере. Теперь он освобожден условно-досрочно на неотбытый срок, назначенный ему по приговору – 1 год 6 месяцев и 11 дней.

Никандров был фигурантом так называемого дела Шакро Молодого, его обвиняли в получении около миллиона долларов взятки за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Кроме Никандрова, срок получил еще один офицер СК Михаил Максименко на 13 лет. Также по делу проходит бывший глава московского Следкома Александр Дрыманов.

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