После кражи 56-тонного моста в Мурманской области возбудили уголовное дело

Прокуратура Кировска признала обоснованным решение отдела МВД «Апатитский» о возбуждении уголовного дела по факту кражи моста через реку Умба, сообщили представители прокуратуры.

Дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). По версии следствия, кто-то похитил металлические конструкции длиной 23 метра и весом 56 тонн. Ущерб оценивается не менее чем в 600 тысяч рублей.

О краже моста в Мурманской области сообщалось в конце мая. Там проходила железнодорожная ветка, которая соединяла поселки Айкувен и Ловозеро. Дорогу разобрали после банкротства Ловозерской горно-обогатитительной компании, теперь неизвестные похитили центральный пролет моста.