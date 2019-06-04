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Новости

12:36

После кражи 56-тонного моста в Мурманской области возбудили уголовное дело

фото ЗакС политика После кражи 56-тонного моста в Мурманской области возбудили уголовное дело

Прокуратура Кировска признала обоснованным решение отдела МВД «Апатитский» о возбуждении уголовного дела по факту кражи моста через реку Умба, сообщили представители прокуратуры.

Дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). По версии следствия, кто-то похитил металлические конструкции длиной 23 метра и весом 56 тонн. Ущерб оценивается не менее чем в 600 тысяч рублей.

О краже моста в Мурманской области сообщалось в конце мая. Там проходила железнодорожная ветка, которая соединяла поселки Айкувен и Ловозеро. Дорогу разобрали после банкротства Ловозерской горно-обогатитительной компании, теперь неизвестные похитили центральный пролет моста.

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15:26    
Похожая история была в Сибири, в Томской области. Деревушку Францево с "большой землей" связывало 35 км узкоколейки, по которой местные гоняли на мотодрезинах. Как известно, в России любая гадость делается во имя заботы о людях. И "французы" стали жертвой такой заботы - для обеспечения безопасности жителей, 35 км рельсов узкоколейки были сняты каким-то левым собственником, которому, ясень пень, совершенно пофигу те аборигены, а надо было просто сдать металл в скупку. А в деревню теперь просто не добраться.

15:13    
14:37 Купи в магазине сапоги и лижи их перед портрэтом вождя пока язык не сотрешь.Остальным на твое хобби начхать.

14:37    
14:24. Сталина в принципе не было до 1923 года...Но потом он возник, он сам себя сделал ВОЖДЁМ в борьбе с врагами построения мощного индустриального и военного СССР...Может и сейчас возникнет, было бы прекрасно для России!

14:37   Oloffson   konstantinbelyaev1991246uqy6@mail.ru
Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tiny.cc/meblog

14:24    
12:43 Две маленькие поправки: 1.Сталин умер, поэтому его нет. 2.В стране консервативный бардак.

12:43    
В буржуазной России кругом одно ворьё! Уже мосты воруют, так и Кремль кто-нибудь украдёт...Сталина на них нет! Так как в стране либеральный бардак, в народе совершенно нет СТРАХА на планируемые и осуществлённые преступления!

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