Рогозин хочет дать президенту возможность руководить страной через "Государево око"

Президент России получит полный доступ к проекту «Государево око», с его помощью можно будет в режиме реального времени наблюдать за ситуацией в регионах, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

По словам Рогозина, таким образом глава государства может видеть, что реально происходит «со стройками, объектами, людьми, посевами, дорогами» и многим другим в регионах. «Думаю, что при контакте с региональными властями можно использовать эти данные, когда отчеты регионов идут одни, но у главы государства есть возможность моментально все увидеть в режиме реального времени», - сказал глава «Роскосмоса».

Создаваемую систему Рогозин назвал «хорошим зрением, пронизывающим всю инфраструктуру государства». По его словам, такой же доступ к данным системы должен имеет кабинет министров.

О разработке «Государева ока» Рогозин сообщал в январе. По его словам, эта система позволит видеть через снимки из космоса очень высокого разрешения динамику изменений любых процессов на Земле. Глава «Роскосмоса» предположил, что с помощью этого проекта, к примеру, можно будет искать эпицентры лесных пожаров.