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13:26

Верхний Лебяжий мост "подлатают" за 25 млн рублей

фото ЗакС политика Верхний Лебяжий мост "подлатают" за 25 млн рублей

Обслуживающая городские переправы компания "Мостотрест" заключила контракт на капитальный ремонт Верхнего Лебяжьего моста за 25,3 млн рублей, поделились в пресс-службе организации.

Тендер достался фирме "Реставрация и реконструкция архитектурного наследия". Ей предстоит завершить полное обновление переправы к 30 ноября текущего года.

В обязанности подрядчика входит замена асфальтового полотна на дорожной части моста, нанесение разметки, реставрация гранитных элементов тротуара и металлодекора. Необходимо также отмыть гранитные плиты-опоры, карнизные блоки и свод переправы.

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