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13:59

СМИ: В ГБУ "Управление инвестиций" сменился руководитель

фото ЗакС политика СМИ: В ГБУ "Управление инвестиций" сменился руководитель

Директор ГБУ «Управление инвестиций» Алексей Силкин покинул свой пост, его обязанности временно исполняет замдиректора по правовым вопросам Анна Исакова, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники.

По данным издания, с Силкиным не продлили закончившийся трудовой контракт. Причины такого решения не называются.

«Управление инвестиций» Силкин возглавил летом 2018 года после ухода Ольги Ивановой. До этого два года он работал в комитете по инвестициям, которому подведомственно ГБУ. Еще раньше Силкин был начальником отдела по обеспечению деятельности штаба по снижению административных барьеров.

ГБУ «Управление инвестиций» занимается материально-техническим обеспечением работы комитета по привлечению инвестиций, сопровождению инвестиционных проектов, предоставлению объектов недвижимости и имущественных прав на них на инвестиционных условиях.

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