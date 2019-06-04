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14:44

Верховный суд признал законным запрет на отдых за рубежом для полицейских

фото ЗакС политика Верховный суд признал законным запрет на отдых за рубежом для полицейских

Верховный суд отказался признать недействующим подпункт приказа МВД о запрете на выезд за пределы России полицейским с допуском к гостайне, передает РИА «Новости».

Соответствующий иск подал бывший командир взвода ДПС Южного округа Москвы Максим Лужных. Его уволили в 2016 году после того, как он съездил в Болгарию и Доминиканскую Республику. В суде он оспаривал пп. 1.1 п. 1 приказа МВД «Об отдельных вопросах выездов сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ». Представители Лужных уточняли, что он просит признать недействительным этот подпункт в отношении тех полицейских, которые доступ к гостайне не имеют.

Однако суд в удовлетворении иска Лужных отказал. Представитель МВД в суде пояснил, что ограничение затрагивают только полицейских с доступом к гостайне, а Лужных уволили за дисциплинарный проступок: в рапорте он указал, что будет отдыхать в Сочи, и за это получил дополнительные три дня отпуска.

До этого Лужных пытался через суд добиться восстановления на службе и 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. Однако сначала Нагатинский суд Москвы в 2017 году отказал в удовлетворении иска, затем спустя год Мосгорсуд подтвердил это решение.

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14:54    
Пусть полицейские и другие силовики отдыхают в РОССИЙСКОМ Крыму! Здесь -СУПЕР, только 800 мест коллективного размещения: отели, санатории, пансионаты и тд. Океан жилья в частном секторе! К примеру, отель "Ялта-Интурист" легко может разместить 3-4 тысячи отдыхающих, а в отеле Софии Ротару "Вилла София" всего 12 номеров, но на центральной набережной Ялты и тд итп. Все на отдых в Крым! Поможем РОССИЙСКОМУ Крыму российским рублём в развитии туристско-курортной инфраструктуры до самых высоких мировых стандартов!

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