Верховный суд признал законным запрет на отдых за рубежом для полицейских

Верховный суд отказался признать недействующим подпункт приказа МВД о запрете на выезд за пределы России полицейским с допуском к гостайне, передает РИА «Новости».

Соответствующий иск подал бывший командир взвода ДПС Южного округа Москвы Максим Лужных. Его уволили в 2016 году после того, как он съездил в Болгарию и Доминиканскую Республику. В суде он оспаривал пп. 1.1 п. 1 приказа МВД «Об отдельных вопросах выездов сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ». Представители Лужных уточняли, что он просит признать недействительным этот подпункт в отношении тех полицейских, которые доступ к гостайне не имеют.

Однако суд в удовлетворении иска Лужных отказал. Представитель МВД в суде пояснил, что ограничение затрагивают только полицейских с доступом к гостайне, а Лужных уволили за дисциплинарный проступок: в рапорте он указал, что будет отдыхать в Сочи, и за это получил дополнительные три дня отпуска.

До этого Лужных пытался через суд добиться восстановления на службе и 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. Однако сначала Нагатинский суд Москвы в 2017 году отказал в удовлетворении иска, затем спустя год Мосгорсуд подтвердил это решение.