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15:32

Сотрудник ФСБ примет участие в экспертизе по "делу "Сети"

фото ЗакС политика Сотрудник ФСБ примет участие в экспертизе по "делу "Сети"

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге 4 июня удовлетворил ходатайство о назначении фоноскопической экспертизы по делу анархистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. Их обвиняют в участии в сообществе «Сеть», которое Минюст признал террористической организацией и включил в разряд запрещенных в России.

На назначении экспертизы настаивал адвокат Филинкова Виталий Черкасов. По его словам, специалисты должны исследовать аудиозапись переговоров Филинкова и Бояршинова, которую сотрудники ФСБ сделали в конвойной комнате Дзержинского районного суда, когда обвиняемые ждали там рассмотрения очередных ходатайств о продлении их арестов. По мнению Черкасова и его подзащитного, в аудиофайле присутствуют признаки монтажа.

Суд определил, что образцы голосов подсудимых должен записать сотрудник ФСБ капитан Максим Волков. Он пришел к началу заседания и три часа ожидал в коридоре вызова в зал суда.

Адвокат Черкасов заявил отвод против этого специалиста, отметив, что у него вызывает сомнение факт трудоустройства специалиста к ФСБ. Филинков поддержал позицию своего защитника. Остальные участники процесса не возражали против участия Волкова. Фоноскопическую экспертизу будет проводить в Северо-западном центре судебной экспертизы.

Также в рамках состоявшегося заседания суд по видеосвязи допросил следователя пензенского УФСБ Валерия Токарева и специалистов по информационным технологиям Анатолия Аймина и Федорова Воробьева. Аймин и Воробьев присутствовали на разных осмотрах жесткого диска и ноутбуков пензенских фигурантов. В протоколах осмотров нет подписей специалистов. Они объяснили суду, что каждый раз не успевали подписываться, так как начальство во время составления протоколов вызывало их в другой кабинет.

Процессы по делу «Сети» параллельно проходят в Петербурге и Пензе. Семи фигурантам вменяют участие, а пензенцам Дмитрию Пчелинцеву и Илье Шакурскому – организацию террористического сообщества «Сеть», которое, по версии следствия, проводило совместные тренировки, готовясь к проведению терактов и свержению государственной власти. Обвиняемые утверждают, что увлекались страйкболом и отрабатывали оказание первой медицинской помощи, а теракты и прочая противозаконная деятельность в их планы не входили. Несколько фигурантов дела заявили, что были вынуждены дать признательные показания под пытками, в том числе с применением электрического тока.

По делу «Сети» уже осужден на 3,5 года колонии петербуржец Игорь Шишкин. Он признал вину и заключил сделку со следствием. Его дело было выделено в отдельное производство.

Сергей Еремеев

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