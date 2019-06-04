Согласование КГИОП по реконструкции Русского музея признано незаконным

Куйбышевский суд Петербурга признал незаконным согласование КГИОП проектной документации по реконструкции внутренних дворов Русского музея, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд удовлетворил иск сотрудников музея Ирины Шалиной, Надежды Пивоваровой и Михаила Золотоносова. В ноябре по этому делу им отказали в мерах предварительной защиты по этому делу.

Реконструкция Михайловского дворца, где находится музей, была запланирована с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2020 года. Сотрудники и реставраторы были обеспокоены закрытием на время перестройки ключевых экспозиций и неподготовленным переездом музейных фондов. Они опасались, что пострадают бесценные произведения искусства. Депутат Борис Вишневский в связи с информацией обращался к главе Минкульта Владимиру Мединскому с просьбой не допустить «перекройки» исторического объекта.

В конце апреля суд провел выездное заседание, осмотрев фонды, мастерские и кладовые Русского музея.