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17:06

Медведев подписал госпрограмму развития села

фото ЗакС политика Медведев подписал госпрограмму развития села

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал госпрограмму комплексного развития сельских территорий. Соответствующее заявление глава правительства сделал во время заседания президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Задача - приблизить уровень их жизни к городскому. Продолжим решать проблемы доступности медицинской помощи, социального обеспечения, образования, будем заниматься жилищным строительством, будут приниматься меры для поддержки занятости и развития инфраструктуры. Я имею ввиду и дороги, и прокладку водоводов, газопроводов, развитие интернета", - цитирует Медведева "Российская газета".

Помимо прочего, одной из задач госпрограммы является, по словам премьера, сохранение доли сельского населения на отметке не менее 25% от общего количества жителей РФ.

Не менее важно сделать села более благоустроенными, подчеркнул глава кабинета министров.

За 5 лет на поддержку программы планируется направить 2,28 трлн рублей

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