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17:47

Путин открыл в Москве памятник героям сопротивления в концлагерях

фото ЗакС политика Путин открыл в Москве памятник героям сопротивления в концлагерях

Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника, посвященного героям сопротивления в концлагерях и гетто в года Второй мировой войны, передает "Новая газета". Мероприятие состоялось в столичном Еврейском музее и центре толерантности.

"Массовое, поставленное на поток уничтожение людей - зверское преступление нацизма, которому нет прощения. Как нет и не может быть оправдания тем, кто добровольно становился соучастниками этих злодеяний: бандеровцам, участникам легионов СС, националистическим бандам, которые сеяли смерть в Прибалтике, на Украине, в странах Европы", - обратился к собравшимся глава государства.

Первый камень в монумент заложил в 2018 году в Международный день памяти жертв Холокоста израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

На конкурс по разработке проектной документации было прислано множество работ, однако победа досталась архитектору из Саратова Олегу Фандееву.

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