Зеленский заявил о готовности к переговорам Украины с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова переговорам с Россией, передает «Интерфакс».

«Мы готовы к переговорам с Россией, мы готовы выполнять Минские договоренности, но мы должны быть, в первую очередь, способны защитить себя, стать сильнее экономически, политически и в военном плане», - сказал Зеленский на совместном брифинге с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

За полторы недели до этого, 23 мая, Зеленский в разговоре с журналистами перед выступлением на iForum 2019 в ответ на вопрос, будут ли вестись переговоры с Россией, ответил «нет».

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. С тех пор он объявил о роспуске Рады, посетил Донбасс, восстановил украинское гражданство Михаила Саакашвили, заявил о намерении вернуть Крым.