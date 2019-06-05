В России выросли цены на мобильную связь

Средняя стоимость оплаты услуг мобильной связи в РФ с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3% - с 255 до 262 рублей ежемесячно, делится "Коммерсант", ссылаясь на подготовленный Content Review отчет.

Цены выросли во всех российских регионах. Самая доступная связь на данный момент в Москве, ЯНАО, ХМАО, Сахалинской и Магаданской областях. Наиболее высокие расценки, между тем, в Кавказском регионе - Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Чечне.

Подобный скачок цен эксперты зафиксировали впервые с 2017 года. На стоимость услуг, предоставляемых операторами, повлияли увеличение НДС до 20%, отмена общероссийского роуминга и необходимостью компенсировать тарифы с безлимитным интернетом.

В свою очередь Росстат отчитывается о ещё более высоких темпах роста цен на связь - с 270 до 341 рубля.

Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга в конце 2018 года. Инициатива вступила в силу 1 июня.